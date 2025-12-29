Жителей Башкирии предупредили об изменениях в автобусных маршрутах

Так, 1 января 2026 года отменяются рейсы:
— по городскому маршруту № 1 «Нефтебаза — мкрн. Восточный»,
— по пригородным маршрутам № 111 «Бирск — Старобурново», № 112 «Бирск — Николаевка, № 113 “Бирск — Янтузово”, № 115 “Бирск — Бекмурзино”,
— 1 января 2025 года по городскому маршруту № 9 Б «Ветлечебница — 180 квартал — Ветлечебница» начало движения в 9.36 с ост. Ветлечебница, по маршруту № 9А «Ветлечебница — Автовокзал — Ветлечебница» в 10:20 с ост. 180 квартал.
Маршрут № 2 начнет работу с 8.38 с ост. 180 квартал, 8.34 с ост. Восточный. (Полное расписание будет размещено на странице Бирского АТП в ВК).
С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года автобусы по городским маршрутам будут работать по воскресному расписанию, отметили в муниципалитете.
