Омский суд обязал виновника выплатить 26 млн семье из Москаленок после пожара

Омский областной суд оставил в силе решение о взыскании свыше 26 миллионов рублей с энергетической компании в пользу семьи из Москаленского района, пострадавшей в результате пожара.
Трагедия произошла 23 октября 2023 года в деревне Доброе Поле: огонь полностью уничтожил жилой дом, надворные постройки, движимое имущество и поголовье крупного рогатого скота.
Центральный районный суд г. Омска установил, в том числе на основании заключения судебной пожарно-технической экспертизы, что причиной возгорания стало превышение допустимых токовых нагрузок в электросети, принадлежащей энергетической компании. Это привело к перегреву проводов, разрушению изоляции и последующему возгоранию.
Суд первой инстанции взыскал с компании сумму материального ущерба, компенсацию морального вреда и штраф. Апелляционная жалоба ответчика была рассмотрена Омским областным судом, который оставил решение без изменений.
