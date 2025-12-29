Омский суд обязал виновника выплатить 26 млн семье из Москаленок после пожара

Центральный районный суд г. Омска установил, в том числе на основании заключения судебной пожарно-технической экспертизы, что причиной возгорания стало превышение допустимых токовых нагрузок в электросети, принадлежащей энергетической компании. Это привело к перегреву проводов, разрушению изоляции и последующему возгоранию.