В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчиках

В Волгограде с наступлением 2026 года подорожает проезд в речных трамвайчиках. Соответствующие изменения утверждены новыми контрактами, заключёнными между «Городским центром управления пассажирскими перевозками» и компанией «Пассажирский порт Волгоград».

На текущий момент в открытом доступе находятся четыре соглашения. Согласно документам, стоимость обычного билета подорожает на 10 рублей в сравнении с официальными тарифами, размещёнными на сайте пассажирского порта Волгограда.

На маршруте «Руднева — х. Бекетовский Перекат» полный билет будет стоить 80 рублей (+14,3%), детский — 50 рублей (+25%), багаж — 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Волгоград — Островная» полный билет обойдётся в 115 рублей (+9,5%), детский — 65 рублей (-4,4%), багаж — 75 рублей (+11,9%).

Полный билет на речной трамвайчик «Красноармейск — Вязовая Грива» обойдётся пассажиру в 85 рублей (+13,3%), детский в 50 рублей (+16,3%), багаж — 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Красноармейск — Вязовая Грива» стоимость полного билета будет 85 рублей (+13,3%), детского — 50 рублей (+16,3), багажа — 75 рублей (+11,9%).

