Путин снизил возраст принесения присяги до 14 лет

Изменения вносят в закон «О гражданстве Российской Федерации». Решение о приеме в гражданство будет недействительным, если человек отказался приносить присягу или не пришел для ее принесения в течение года со дня принятия решения о предоставлении гражданства. В случае смерти решение о приеме в гражданство будет недействительным.
Проект поправок внесла группа депутатов в ноябре 2024 года. В феврале 2025-го его одобрили в первом чтении, второе и третье он прошел 10 декабря.
Текст присяги гражданина России был утвержден в июле 2017 года: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободы и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».