Юрист сказал, могут ли белорусам отказать в больничном, если они не прошли диспансеризацию

Юрист сказал, дадут ли белорусам больничный из-за непрохождения диспансеризации. Подробности сообщили в Минском городском объединении профсоюзов.
В организации отметили, что во время ежемесячного республиканского профсоюзного правового приема, которое состоялся 22 декабря, профсоюзные правовые инспекторы провели как индивидуальные консультации граждан, так и встречи с коллективами предприятий.
Сотрудник одного из минских предприятий поинтересовался у юриста, может ли учреждение здравоохранения не открыть больничный, если работник не прошел диспансеризацию.
— Нет, не имеет. Прохождение диспансеризации не является обязательным условием для выдачи листка нетрудоспособности, — пояснил специалист.
Он добавил, что больничный выдается белорусам выдается при наличии подтвержденных медицинских показаний о временной неспособности работать по состоянию здоровья. И на это никак не влияет, прошел он диспансеризацию или нет.
Тем временем Минтруда сказало, как белорусам оформить выходной для диспансеризации.
Кстати, социолог сказал, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием.
Кроме того, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.