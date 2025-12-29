Путин подписал закон о расширении эксперимента по гостевым домам

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень регионов для проведения эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон включает республики Адыгея и Бурятия, Астраханскую и Нижегородскую области в перечень субъектов РФ, на территории которых будет проводиться эксперимент по созданию механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов и благоприятных условий для развития туристской индустрии.
При этом, согласно документу, на территориях указанных субъектов РФ положения о запрете предоставления услуг гостевого дома, если сведения о нем не включены в соответствующий реестр, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2027 года.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
В России с 1 сентября стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года. Эксперимент проводится в республиках Алтай, Дагестан, Крым; в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях; в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории «Сириус». Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения.