Путин подписал закон о расширении эксперимента по гостевым домам

В России с 1 сентября стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года. Эксперимент проводится в республиках Алтай, Дагестан, Крым; в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях; в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории «Сириус». Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения.