Самарский спутник сможет разглядеть Землю сквозь самые плотные облака

Спутник способен вести мониторинг земной поверхности в любое время и в любую погоду, независимо от освещённости и метеоусловий. С его помощью, например, можно будет определять толщину льда при разведке и прокладке маршрутов ледоколов, а также помогать решать другие важные задачи. «АИСТ-СТ» спроектирован из 16 соединённых друг с другом кубиков, каждый размерами 10×10x10 см. Срок его активной работы составит не менее года.