Самарский спутник сможет разглядеть Землю сквозь самые плотные облака

28 декабря 2026 года в числе прочих задач ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома «Восточный», вывела на орбиту спутник «АИСТ-СТ», созданный учёными Самарского университета им. Королёва совместно с сотрудниками Специального технологического центра (ООО «СТЦ») из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Спутник способен вести мониторинг земной поверхности в любое время и в любую погоду, независимо от освещённости и метеоусловий. С его помощью, например, можно будет определять толщину льда при разведке и прокладке маршрутов ледоколов, а также помогать решать другие важные задачи. «АИСТ-СТ» спроектирован из 16 соединённых друг с другом кубиков, каждый размерами 10×10x10 см. Срок его активной работы составит не менее года.
Также будет проведён научный эксперимент. Каждый спутник на орбите постепенно обрастает облаком космической «пыли», которая загрязняет поверхность и оптические приборы, мешая нормальной работе. Она формируется из молекул различных жидкостей и газов, а также микроскопических твердых частиц, отслаивающихся от внешнего покрытия корпуса.
Специальный модуль будет периодически взвешивать «пыль» и определять степень загрязнения. Эти данные помогут улучшить качество работы оптической и радиолокационной аппаратуры спутников дистанционного зондирования Земли.