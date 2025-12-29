Глава Башкирии дал поручения по ситуации с коммунальными авариями в Белорецке

Сегодня, 29 декабря, на последнем в 2025 году оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил ряд поручений для членов своей команды по ситуации в Белорецке. Там периодически происходят прорывы теплотрасс, в результате чего десятки тысяч жителей города остаются на долгое время без воды и отопления.
По словам Хабирова, в Белорецке коммунальные сети находятся в наиболее высокой степени изношенности — порядка 78%.
— Я попрошу правительство республики сосредоточится в следующие годы именно на решении этой задачи. Нужно работать по этому вопросу с федеральным правительством, с Минстроем России, — заявил Хабиров.
Глава республики также попросил мэра Уфы Ратмира Мавлиева оказать шефскую помощь коллегам из Белорецка и отправить туда две единицы специальной техники.
— В хорошем состоянии, желательно, дайте. Не мусор какой-то, чтобы рабочая техника была, — дал поручение глава Башкирии. Хабиров также назначил несколько ответственных чиновников, которые должны повлиять на ситуацию в ЖКХ города Белорецка.
