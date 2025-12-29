Глава Башкирии дал поручения по ситуации с коммунальными авариями в Белорецке

Сегодня, 29 декабря, на последнем в 2025 году оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил ряд поручений для членов своей команды по ситуации в Белорецке. Там периодически происходят прорывы теплотрасс, в результате чего десятки тысяч жителей города остаются на долгое время без воды и отопления.