Глава Башкирии дал поручения по ситуации с коммунальными авариями в Белорецке

Хабиров раздал указания по ситуации с авариями в ЖКХ в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 декабря, на последнем в 2025 году оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил ряд поручений для членов своей команды по ситуации в Белорецке. Там периодически происходят прорывы теплотрасс, в результате чего десятки тысяч жителей города остаются на долгое время без воды и отопления.

По словам Хабирова, в Белорецке коммунальные сети находятся в наиболее высокой степени изношенности — порядка 78%.

— Я попрошу правительство республики сосредоточится в следующие годы именно на решении этой задачи. Нужно работать по этому вопросу с федеральным правительством, с Минстроем России, — заявил Хабиров.

Глава республики также попросил мэра Уфы Ратмира Мавлиева оказать шефскую помощь коллегам из Белорецка и отправить туда две единицы специальной техники.

— В хорошем состоянии, желательно, дайте. Не мусор какой-то, чтобы рабочая техника была, — дал поручение глава Башкирии. Хабиров также назначил несколько ответственных чиновников, которые должны повлиять на ситуацию в ЖКХ города Белорецка.

