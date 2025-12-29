Ричмонд
Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Путин подписал закон о росте штрафов за навязывание дополнительных услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прежде штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляли от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юридических.

Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.