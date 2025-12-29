Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляли от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юридических.
Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.