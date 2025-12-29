Что изменится в жизни казахстанцев с января 2026 года

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью — по всем нотариальным действиям; многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа», — по всем нотариальным действиям; престарелые лица, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг, — по всем нотариальным действиям; физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством РК порядке, — за получение свидетельств о наследовании ими имущества; пенсионеры по возрасту — по всем нотариальным действиям, за исключением нотариальных действий, касающихся распоряжения имуществом; кандасы — по всем нотариальным действиям, связанным с приобретением гражданства РК; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста — в размере 50 процентов от установленного тарифа; союз «Добровольное общество лиц с инвалидностью Казахстана», Казахское общество глухих, Казахское общество слепых, а также их производственные предприятия — в размере 50 процентов от установленного тарифа.