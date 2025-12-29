Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о создании дорог в водоохранных зонах

Путин подписал закон, разрешающий создание дорог в водоохранных зонах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание в границах водоохранных зон дорог необщего пользования для движения транспорта на период создания рекреационных объектов.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом допускается создание дорог необщего пользования в границах водоохранных зон для движения транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения экологических мероприятий.

Также предусматривается снос таких временных дорог и рекультивация земли, на которых эти дороги располагались, после окончания периода создания рекреационных объектов.