СВО
Красный не для меня: в сети появилось забавное видео с водителем-ловкачом и внимательным инспектором ДПС

Vaib.uz (Узбекистан. 29 декабря). Забавное видео появилось накануне в соцсетях и быстро набрало популярность среди пользователей. На кадрах — классическая дорожная ситуация в стиле «думал, что пронесёт». Шустрый водитель решил, что красный сигнал светофора — это всего лишь рекомендация, а не обязательное требование, и выехал с боковой дороги на главную прямо на запрещающий сигнал.

Источник: Vaib.Uz

Однако буквально за поворотом его поджидал неприятный сюрприз: на страже порядка стоял инспектор ДПС. По доброй отечественной традиции, водитель попытался «сыграть в невидимку» — сдал назад и, делая вид, что ничего не произошло, и поспешил скрыться с места происшествия. Видимо, он рассчитывал, что инспектор просто не станет его догонять.

Но не тут-то было! Страж порядка проявил настойчивость — догнал нарушителя и всё-таки заставил его остановиться. Теперь, скорее всего, водителю придётся расплачиваться за свою «находчивость» сумом — оплатой штрафа за нарушение правил дорожного движения.