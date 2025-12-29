Красный не для меня: в сети появилось забавное видео с водителем-ловкачом и внимательным инспектором ДПС

Однако буквально за поворотом его поджидал неприятный сюрприз: на страже порядка стоял инспектор ДПС. По доброй отечественной традиции, водитель попытался «сыграть в невидимку» — сдал назад и, делая вид, что ничего не произошло, и поспешил скрыться с места происшествия. Видимо, он рассчитывал, что инспектор просто не станет его догонять.
Но не тут-то было! Страж порядка проявил настойчивость — догнал нарушителя и всё-таки заставил его остановиться. Теперь, скорее всего, водителю придётся расплачиваться за свою «находчивость» сумом — оплатой штрафа за нарушение правил дорожного движения.