Алименты из России теперь можно перечислять на белорусские счета

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает переводить взысканные по исполнительным документам деньги на счета в белорусских банках, следует из официально опубликованного документа.

Источник: Sputnik.by

Поправки приняты для того, чтобы резиденты Беларуси могли получать на счета в республике алименты и другие выплаты по исполнительным производствам. В том числе это возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью. Также это может быть возмещении ущерба от преступления.

Вопрос о перечислении этих средств в белорусские банки поднимался, в том числе, Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Как отмечала депутат Марина Ленчевская, была проблема с перечислением алиментов из России. С одной стороны, белорусские граждане могут открывать счета в России, но не всем гражданам разрешается иметь такие депозиты. Принятые поправки снимают вопрос, так как открывать счета в России уже не обязательно.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в 2024 году судебные приставы РФ рассматривали около 900 исполнительных документов о взыскании алиментов, выданных белорусскими судами. Было взыскано примерно 29 миллионов российских рублей (около миллиона белорусских).