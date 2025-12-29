Алименты из России теперь можно перечислять на белорусские счета

Поправки приняты для того, чтобы резиденты Беларуси могли получать на счета в республике алименты и другие выплаты по исполнительным производствам. В том числе это возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью. Также это может быть возмещении ущерба от преступления.
Вопрос о перечислении этих средств в белорусские банки поднимался, в том числе, Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Как отмечала депутат Марина Ленчевская, была проблема с перечислением алиментов из России. С одной стороны, белорусские граждане могут открывать счета в России, но не всем гражданам разрешается иметь такие депозиты. Принятые поправки снимают вопрос, так как открывать счета в России уже не обязательно.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в 2024 году судебные приставы РФ рассматривали около 900 исполнительных документов о взыскании алиментов, выданных белорусскими судами. Было взыскано примерно 29 миллионов российских рублей (около миллиона белорусских).