Алименты из России теперь можно перечислять на белорусские счета

Вопрос о перечислении этих средств в белорусские банки поднимался, в том числе, Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Как отмечала депутат Марина Ленчевская, была проблема с перечислением алиментов из России. С одной стороны, белорусские граждане могут открывать счета в России, но не всем гражданам разрешается иметь такие депозиты. Принятые поправки снимают вопрос, так как открывать счета в России уже не обязательно.