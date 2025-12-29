Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование

«Живая ель/сосна — медианная цена 3213 рублей, на 8% выше. Число покупок — ниже на 12%, при этом в онлайне — выше на 34%. Искусственная ель/сосна — медианная цена 4340 рублей, на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Число покупок — выше на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом в онлайне — выше на 20%», — подсчитали аналитики, изучив данные продаж с 1 по 23 декабря этого и прошлого года.