Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Число покупок живых елей в России в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом, тогда как искусственными деревьями интересовались на 4% чаще, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Живая ель/сосна — медианная цена 3213 рублей, на 8% выше. Число покупок — ниже на 12%, при этом в онлайне — выше на 34%. Искусственная ель/сосна — медианная цена 4340 рублей, на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Число покупок — выше на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом в онлайне — выше на 20%», — подсчитали аналитики, изучив данные продаж с 1 по 23 декабря этого и прошлого года.
При этом число торговых точек по продаже живых елей в этом году сократилось на 10%.
В текущем сезоне покупательская активность на рынке новогодних покупок вновь связана с погодными условиями, отмечают аналитики. Традиционно наибольший объем продаж формируется в центральных регионах России, однако даже в середине декабря устойчивого снежного покрова здесь не было.
«Более того, из-за этого в том числе и низкая активность елочных базаров. Ряд таких торговых точек еще не открылись, и возможно, не появятся до конца года, уступив место интернет-продажам и сетевым игрокам. Покупатели все активнее выбирают для покупок онлайн-канал», — сказано в исследовании.