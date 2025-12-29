Казахстанку оштрафовали за поведение сына на уроке

Установлено, что 10 декабря 2025 года около 10:30 в Лисаковске женщина, будучи родителем несовершеннолетнего 2011 года рождения, допустила, что её ребенок выражался нецензурной бранью на уроке в школе. Это нарушило общественный порядок и спокойствие окружающих.