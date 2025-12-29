Казахстанку оштрафовали за поведение сына на уроке

Лисаковским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 435 КоАП (мелкое хулиганство).
Установлено, что 10 декабря 2025 года около 10:30 в Лисаковске женщина, будучи родителем несовершеннолетнего 2011 года рождения, допустила, что её ребенок выражался нецензурной бранью на уроке в школе. Это нарушило общественный порядок и спокойствие окружающих.
В судебном заседании мать признала свою вину и раскаялась. Она объяснила, что провела беседу с ребенком, который принес извинения учителю.
Учитывая обстоятельства дела и характер правонарушения, женщина была признана виновной. На неё наложен штраф в размере 19 267 тенге, что соответствует статье 829−11 части 2 КоАП.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.