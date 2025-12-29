Ричмонд
Мамам и бойцам СВО в Волгограде изменят льготы: Соцфонд озвучил цифры

Изменения начнутся в новом году.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Волгоградской области анонсировали масштабный пересмотр социальных обязательств на 2026 год, где ключевым новшеством станет введение адресной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.

В отличие от стандартных пособий, эта мера поддержки вводится как инструмент стимулирования занятости при сохранении льготного статуса для семей с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.

Соцфонд подтвердил индексацию страховых пенсий на 7,6 процента и рост материнского капитала, который на второго ребенка вплотную приблизится к миллиону рублей — 737 204 рублей на первого ребенка, а на второго, если за первого средва ранее не выплачивались — 874 189 рублей.

Особое внимание уделено участникам СВО: для них внедряется гибкая система компенсации транспортных расходов, позволяющая выбирать между физическим проездным и денежным эквивалентом.

Эти изменения синхронизированы с ростом прожиточного минимума в январе, что автоматически поднимет планку единого пособия на детей до 18,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось об индексации социальной пенсии.