Мамам и бойцам СВО в Волгограде изменят льготы: Соцфонд озвучил цифры

Жителям Волгоградской области анонсировали масштабный пересмотр социальных обязательств на 2026 год, где ключевым новшеством станет введение адресной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.
В отличие от стандартных пособий, эта мера поддержки вводится как инструмент стимулирования занятости при сохранении льготного статуса для семей с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.
Соцфонд подтвердил индексацию страховых пенсий на 7,6 процента и рост материнского капитала, который на второго ребенка вплотную приблизится к миллиону рублей — 737 204 рублей на первого ребенка, а на второго, если за первого средва ранее не выплачивались — 874 189 рублей.
Особое внимание уделено участникам СВО: для них внедряется гибкая система компенсации транспортных расходов, позволяющая выбирать между физическим проездным и денежным эквивалентом.
Эти изменения синхронизированы с ростом прожиточного минимума в январе, что автоматически поднимет планку единого пособия на детей до 18,4 тысячи рублей.
