В Жамбылской области министр обороны открыл мемориальную доску в честь 115-летия Бауыржана Момышулы

Торжественное мероприятие состоялось в поселке Б. Момышулы Жуалынского района, где располагается отдельный горно-егерский полк Таразского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На торжественном митинге в ознаменование 115-летия легендарного полководца Героя Советского Союза Халық қаһарманы Бауыржана Момышулы руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов открыл мемориальную доску.

В мероприятии приняли участие командование, личный состав полка, приглашенные гости и ветераны Вооруженных сил.

Министр обороны отметил, что Жамбылская область по праву гордится такими героями, как Алишер Кырыкбайулы, Ауесбай Көмекбайулы, Амир Жанабайулы, Максат Турарулы, Мухит Балмагамбетулы, Тілеужан Куатжанулы и Максат Курмангазыулы.

"Они — защитники Родины, верно служившие своему народу, подлинные патриоты. Казахстанцы с глубоким почтением склоняют голову перед мужественными воинами и Бауыржаном Момышулы. Присвоение ему звания Халық қаһарманы — наглядное проявление глубокого почтения народа к его подвигу, — подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

25 декабря 2025 года за героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бауыржану Момышулы было присвоено звание Халық қаһарманы с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» (посмертно).