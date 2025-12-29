Россиян призвали отказаться от популярного новогоднего атрибута

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал россиян не использовать пиротехнику в новогодние праздники. По его словам, этот шаг необходим для безопасности всех.
Он напомнил, что запрет на запуск салютов и фейерверков уже ввели власти 19 регионов страны. В некоторых городах ограничения будут действовать в течение всех праздничных дней.
Раньше травмы и несчастные случаи чаще происходили из-за некачественной пиротехники или нарушения правил её использования. Сейчас, по словам Миронова, появилась новая угроза. В праздничные изделия могут быть заложены взрывные устройства, что создает реальную опасность для жизни людей.
Миронов призвал граждан быть внимательнее друг к другу и беречь себя, чтобы праздник не омрачился трагедией.
Юлия Ситникова.