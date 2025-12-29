Учителям выплатят задержанную зарплату до конца дня — мэрия Иркутска

Ранее в СМИ появилась информация о том, что часть педагогов не получила выплаты за декабрь — 25 и 29 декабря. Сообщается, что ситуация вызвала волну обращений со стороны учителей и их родственников. Мэрия Иркутска подчеркнула, что сегодня до конца дня зарплата будет выплачена всем.