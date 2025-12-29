Учителям выплатят задержанную зарплату до конца дня — мэрия Иркутска

IrkutskMedia, 29 декабря. В Иркутске 29 декабря возникла задержка с выплатой заработной платы педагогам за декабрь, из-за чего учителя не получили аванс в установленные сроки и выразили обеспокоенность накануне новогодних праздников. По данным администрации города, по состоянию на 14.00 средства направлены на счета физических лиц для выплаты заработной платы за декабрь.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что часть педагогов не получила выплаты за декабрь — 25 и 29 декабря. Сообщается, что ситуация вызвала волну обращений со стороны учителей и их родственников. Мэрия Иркутска подчеркнула, что сегодня до конца дня зарплата будет выплачена всем.
Напомним, что в Иркутской области с 1 января 2026 года будет проведена индексация заработной платы работников бюджетной сферы на 5,7%. Решение поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, где собрались представители правительства региона, работодателей и профсоюзов.