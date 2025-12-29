Кто из алматинцев получит доступ к ОСМС за счет государства

С 2026 года в Казахстане появится новая льготная категория граждан, которые смогут получать медицинские услуги в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за счет государства. Это касается временно неработающих граждан, оказавшихся в кризисном или экстренном уровне социального благополучия (категории D и E), то есть тех, кто не имеет финансовой возможности платить взносы на медстраховку.
В акимате Алматы рассказали, что в городе на данный момент проживает около 2,3 млн жителей, из которых около 444 тыс. горожан остаются незастрахованными. Среди них насчитывается 95 тыс. человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, часть из которых в 2026 году будет охвачена системой ОСМС.
Согласно прогнозу, взносы из местного бюджета будут платить за 34 тыс. граждан, активно получающих медицинскую помощь. Также медстраховкой охватят 28 тыс. официально зарегистрированных безработных. На поддержку граждан будет выделено свыше 6,9 млрд тенге — по 9 189 тенге на человека в месяц.
С января 2026 года лица, попавшие в новую льготную категорию, начнут получать SMS-уведомления, подтверждающие право на получение медицинской помощи в системе ОСМС. Важно отметить, что казахстанцев не будут заочно включать в систему ОСМС: государство начнет платить взносы только за тех граждан, которые обратятся за медицинскими услугами. Статус «застрахован» появится автоматически, и людям не нужно будет заполнять заявления или платить взносы самостоятельно.