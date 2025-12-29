Кто из алматинцев получит доступ к ОСМС за счет государства

С января 2026 года лица, попавшие в новую льготную категорию, начнут получать SMS-уведомления, подтверждающие право на получение медицинской помощи в системе ОСМС. Важно отметить, что казахстанцев не будут заочно включать в систему ОСМС: государство начнет платить взносы только за тех граждан, которые обратятся за медицинскими услугами. Статус «застрахован» появится автоматически, и людям не нужно будет заполнять заявления или платить взносы самостоятельно.