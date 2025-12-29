Амурский гуманитарно-педагогический университет передал на СВО автомобиль

Сегодня руководство Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета передало для бойцов специальной военной операции автомобиль «УАЗ», принадлежащий вузу, и необходимые запчасти. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Акция «Вузы для фронта!» была создана по инициативе Минпросвещения Российской Федерации для поддержки участников специальной военной операции.
В церемонии приняли участие ректор университета Виктор Бавыкин, декан естественно-географического факультета Надежда Романова и преподаватель Ирина Курсовая. Обе они в этом году были награждены медалями «За содействие СВО».
— Не в первый раз наш вуз старается помочь бойцам фронта, ранее батальону «Амур» мы передавали нужное там оборудование. Систематически на базе университета действует сбор помощи, требующихся на линии соприкосновения вещей. Надеемся, что и на этот раз подарок окажется полезным для нашей общей победы, — подчеркнул ректор Виктор Бавыкин.
Годом ранее АмГПГУ в рамках акции «Вузы для фронта!» передавал в зону СВО пассажирский автобус, рассчитанный на 25 посадочных мест.
Напомним, что с 2020 года АмГПГУ находится в ведомстве Министерства просвещения РФ.