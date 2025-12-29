Амурский гуманитарно-педагогический университет передал на СВО автомобиль

— Не в первый раз наш вуз старается помочь бойцам фронта, ранее батальону «Амур» мы передавали нужное там оборудование. Систематически на базе университета действует сбор помощи, требующихся на линии соприкосновения вещей. Надеемся, что и на этот раз подарок окажется полезным для нашей общей победы, — подчеркнул ректор Виктор Бавыкин.