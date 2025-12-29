ЖКХ раскрыло, какую проблему пока не удалось решить в Беларуси. Подробности рассказал БелТА заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.
— Есть строения, которые нигде не зарегистрированы — возведены когда-то кем-то, а собственника уже нет. Эти вопросы по итогам Года благоустройства остаются открытыми, — уточнил Ромашко.
По его словам, Год благоустройства в Беларуси раскрыл проблемы для дальнейшей работы. Замминистра ЖКХ сказал, что задача для областных исполкомов, райисполкомов, сельисполкомов состоит в том, чтобы понять, сколько именно в стране подобных строений и что с ними делать.
— Среди вариантов — узаконивание с дальнейшим содержанием собственником или ликвидация, снос. Вопрос остается открытым, — заявил Андрей Ромашко.
Ранее МАРТ объявил о скидках в торговых сетях на белорусские товары по пятницам.
Тем временем в Минске пенсионерка выбросила в мусорный бак чужие 100 тысяч рублей.
Кстати, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.