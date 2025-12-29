Недостроенный отель у ТЦ «Миллениум» в Омске снова не нашел покупателя

Аукцион по продаже недостроенного 14-этажного отеля на улице Фрунзе в центре Омска, рядом с метромостом и торговым центром «Миллениум», признан несостоявшимся. Как следует из протокола АО «Российский аукционный дом», на торги, назначенные на 26 декабря 2025 года, не поступило ни одной заявки.
Стартовая цена лота была снижена до 265 млн рублей — почти на четверть по сравнению с первоначальными 350 млн рублей, предложенными на предыдущем, также несостоявшемся аукционе.
Строительство отеля под брендом Marriott начало АО «ЗСЖБ № 6» по заказу известного омского предпринимателя Вячеслава Авдошина. Впоследствии собственник объекта неоднократно менялся. Сам Авдошин в настоящее время находится в следственном изоляторе Красноярского края. Его обвиняют в хищении 11 млн рублей при строительстве общежития для военных в Иркутской области.