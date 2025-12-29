Недостроенный отель у ТЦ «Миллениум» в Омске снова не нашел покупателя

Строительство отеля под брендом Marriott начало АО «ЗСЖБ № 6» по заказу известного омского предпринимателя Вячеслава Авдошина. Впоследствии собственник объекта неоднократно менялся. Сам Авдошин в настоящее время находится в следственном изоляторе Красноярского края. Его обвиняют в хищении 11 млн рублей при строительстве общежития для военных в Иркутской области. Читайте также: Омичку, обманувшую детей-инвалидов на 13 млн рублей, хотят посадить на 9 лет.