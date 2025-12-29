В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя

Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя).