В России смягчили наказание за нарушение норм ввоза табака и алкоголя

В РФ смягчили наказание за нарушение норм беспошлинного ввоза табака и алкоголя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание для граждан за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков сверх норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно (не более 250 сигарет и не более 10 литров алкоголя).

Штраф для граждан за совершение такого административного правонарушения составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.