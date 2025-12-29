С 1 января 2026 года проезд в автобусах Ангарска увеличится до 55 рублей. Уведомление об увеличении тарифа перевозчики маршрутов № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 27 и 2 направили в городскую администрацию. Транспортные компании приняли такое решение из-за роста инфляции в отрасли на 15%.