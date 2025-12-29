Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака

Он вносит в ряд федеральных законов точечные изменения, согласно которым с помощью Мах можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков, а также информационной продукции; при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения; при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.