Глава Башкирии дал ряд важных поручений по теплосистеме Белорецка

В ходе оперативного совещания правительства Башкортостана в ЦУР Радий Хабиров дал ряд поручений, направленных на решение проблемы с теплоснабжением в Белорецке. Напомним, 27 декабря Глава республики провёл в рабочей поездке по городу, в том числе решая вопросы, связанные с ЖКХ.
Он отметил, что управленческая команда Белорецка за последние четыре года добилась значительного сокращения аварий на теплосетях, но инциденты всё-таки случаются. Так, 9 декабря произошла серьёзная утечка, в результате которой без горячей воды и тепла остались 17 тыс. жильцов 74 домов.
Глава Башкирии поручил вице-премьеру Рустему Газизову совместно с администрацией Белорецка создать рабочую группу по повышению надёжности системы теплоснабжения.
Главе администрации Белорецкого района Азату Хакимову поручено безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния «Белорецких тепловых сетей», а вице-премьеру Рустему Муратову — включить проект реконструкции теплосистемы Белорецка в РАИП.
Главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву поручено изыскать в помощь Белорецкому водоканалу две единицы техники.
Также Радий Хабиров попросил рассмотреть возможность благоустройства сёл Кага и Верхний Авзян, и не затягивать со строительством дороги возле Авзяна.