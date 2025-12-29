Площадь Минина и Пожарского закроют для проезда в новогоднюю ночь

В связи с праздничными гуляньями главная площадь города на время сменит ритм: с 17:00 31 декабря до 09:00 1 января движение транспорта по площади Минина и Пожарского будет закрыто. Ограничения затронут участок от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Объехать праздничную зону можно будет по прилегающим улицам, но водителям стоит заранее позаботиться и о парковке. Весь транспорт, припаркованный на перекрытом участке, будет эвакуирован. Если вы не нашли свой автомобиль на месте, звоните в справочную службу по телефону: 417−17−07.
Специалисты просят автомобилистов быть внимательными, заранее планировать маршруты и следовать указаниям временных дорожных знаков, чтобы праздник прошел без лишних хлопот.