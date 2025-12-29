Площадь Минина и Пожарского закроют для проезда в новогоднюю ночь

Объехать праздничную зону можно будет по прилегающим улицам, но водителям стоит заранее позаботиться и о парковке. Весь транспорт, припаркованный на перекрытом участке, будет эвакуирован. Если вы не нашли свой автомобиль на месте, звоните в справочную службу по телефону: 417−17−07.