Куда сходить в Ростове в Новогодние праздники — 2026?

К новогодним праздникам театры и филармония Ростова-на-Дону подготовили праздничные программы. Кроме того, город посетят несколько известных исполнителей, а также столичный театр со своей постановкой «Щелкунчика». Rostov.aif.ru представляет подробную афишу мероприятий, которые можно посетить в выходные дни.
Ростовская государственная филармония (6+).
Вторник, 7 января. Начало в 19:00. «Новогодний джаз». Прозвучат новогодние мелодии зарубежных и отечественных авторов: Jingle Bells, Christmas Song, «Снег идёт». Солисты: Анастасия Катаева, Юлия Бенгус, Евгений Пирогов, Анастасия Бондарь, Андрей Бердников (гитара).
Суббота, 11 января. Начало в 19:00. «Рождение симфонии».
Воскресенье, 12 января. Начало в 16:00. «Бах и Гендель: две личности, два стиля». Исполнители: заслуженный артист России Юрий Шишкин, заслуженная артистка Республики Ингушетия Гаянэ Джаникян, лауреаты международных конкурсов Сусанна Барагамян, Наталья Беспалова, Кнарик Закарьян, Ксения Филимонова, Евгения Бурякова, Аслан Диданов, Вячеслав Марченко, Елизавета Антонова, Игорь Харитонов. Партия фортепиано — Анастасия Таран.
Ростовский государственный музыкальный театр (6+).
Гастроли (16+).
Все мероприятия — в конгресс-холле ДГТУ.
Пятница, 2 января. Начало в 19:00. Стас Пьеха.
Суббота, 3 января. Начало в 19:00. «Щелкунчик». Русский Классический Театр Балета.
Понедельник, 5 января. Начало в 19:00. «Здравствуй, папа, Новый год!». Комедия от сценариста Олега Антонова. В ролях: народный артист Анатолий Васильев, народный артист Александр Семчев, Сергей Рудзевич, Сергей Ланбамин, Ольга Лифенцева.
Четверг, 8 января. Начало в 19:00. Стас Михайлов.
Театр «Человек в кубе» (18+).
Воскресенье, 11 января. Начало в 16:00. «Рас-стояние».
Частный театр «Линии» (16+).
Суббота, 3 января, и среда, 7 января. Начало в 21:30. «Гамлет». Драма на вкус.
Воскресенье, 4 января, и среда, 7 января. Начало в 12:00. «Андерсен. Зима». Семейный спектакль.
Пятница, 9 января, и суббота, 10 января. Начало в 21:00. «Морфий». Драма.
Ростовский академический молодёжный театр (6+).
Ростовский театр драмы им. М. Горького (6+).
Ростовский театр кукол им. Былкова (0+).
