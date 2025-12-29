Куда сходить в Ростове в Новогодние праздники — 2026?

К новогодним праздникам театры и филармония Ростова-на-Дону подготовили праздничные программы. Кроме того, город посетят несколько известных исполнителей, а также столичный театр со своей постановкой «Щелкунчика». Rostov.aif.ru представляет подробную афишу мероприятий, которые можно посетить в выходные дни.