Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить в Ростове в Новогодние праздники — 2026?

Город посетят столичный театр и известные исполнители.

К новогодним праздникам театры и филармония Ростова-на-Дону подготовили праздничные программы. Кроме того, город посетят несколько известных исполнителей, а также столичный театр со своей постановкой «Щелкунчика». Rostov.aif.ru представляет подробную афишу мероприятий, которые можно посетить в выходные дни.

Ростовская государственная филармония (6+).

Четверг — вторник, 2—6 января. Начало в 19:00. «Большой новогодний концерт».

Вторник, 7 января. Начало в 19:00. «Новогодний джаз». Прозвучат новогодние мелодии зарубежных и отечественных авторов: Jingle Bells, Christmas Song, «Снег идёт». Солисты: Анастасия Катаева, Юлия Бенгус, Евгений Пирогов, Анастасия Бондарь, Андрей Бердников (гитара).

Суббота, 11 января. Начало в 19:00. «Рождение симфонии».

Воскресенье, 12 января. Начало в 16:00. «Бах и Гендель: две личности, два стиля». Исполнители: заслуженный артист России Юрий Шишкин, заслуженная артистка Республики Ингушетия Гаянэ Джаникян, лауреаты международных конкурсов Сусанна Барагамян, Наталья Беспалова, Кнарик Закарьян, Ксения Филимонова, Евгения Бурякова, Аслан Диданов, Вячеслав Марченко, Елизавета Антонова, Игорь Харитонов. Партия фортепиано — Анастасия Таран.

Ростовский государственный музыкальный театр (6+).

Пятница — вторник, 2—6 января и пятница — воскресенье, 9—11 января. Начало в 10:00, 12:30, 15:00. «Волшебник Изумрудного города». Новогодний мюзикл.

Пятница — воскресенье, 2—11 января. Начало в 11:00, 14:00. «Новогодние приключения поросёнка Фунтика». Музыкальная сказка.

Пятница — понедельник, 2—5 января, пятница — воскресенье, 9—11 января. Начало в 19:00. «Мелодии новогодней ночи». Праздничный концерт.

Суббота и четверг — пятница, 3 и 8—9 января. Начало в 20:00. «Новогодняя ночь в кабаре» (Эстрадно-джазовое ревю в 2-х отделениях).

Вторник, 6—7 января. Начало в 12:00, 19:00. «Щелкунчик». Балет в двух актах.

Гастроли (16+).

Все мероприятия — в конгресс-холле ДГТУ.

Пятница, 2 января. Начало в 19:00. Стас Пьеха.

Суббота, 3 января. Начало в 19:00. «Щелкунчик». Русский Классический Театр Балета.

Понедельник, 5 января. Начало в 19:00. «Здравствуй, папа, Новый год!». Комедия от сценариста Олега Антонова. В ролях: народный артист Анатолий Васильев, народный артист Александр Семчев, Сергей Рудзевич, Сергей Ланбамин, Ольга Лифенцева.

Четверг, 8 января. Начало в 19:00. Стас Михайлов.

Театр «Человек в кубе» (18+).

Суббота — вторник, 3—6 января и четверг — пятница, 8—9 января. Начало в 19:00. «В джазе только любовь». Новогодний спектакль.

Воскресенье, 11 января. Начало в 16:00. «Рас-стояние».

Частный театр «Линии» (16+).

Пятница — воскресенье, 2—4 января, понедельник — четверг, 5—8 января. Начало в 18:00. «Квартирник. Нулевые». Концерт.

Суббота, 3 января, и среда, 7 января. Начало в 21:30. «Гамлет». Драма на вкус.

Воскресенье, 4 января, и среда, 7 января. Начало в 12:00. «Андерсен. Зима». Семейный спектакль.

Пятница, 9 января, и суббота, 10 января. Начало в 21:00. «Морфий». Драма.

Ростовский академический молодёжный театр (6+).

Пятница — воскресенье, 2—11 января. Начало в 10:00, 12:00, 13:30. «Ёлки. Красная Шапочка».

Пятница — воскресенье, 2—11 января. Начало в 11:00, 13:30. «Аладдин». Большая сцена.

Пятница — воскресенье, 2—11 января. Начало в 18:30. «Пока она умирала».

Пятница — воскресенье, 2—11 января. Начало в 19:00. «Гранд-отель “1000 и одна ночь”». Музыкальный спектакль.

Ростовский театр драмы им. М. Горького (6+).

Суббота — воскресенье, 3—11 января. Начало в 18:30. «Русские горки».

Суббота — воскресенье, 3—11 января. Начало в 10:00, 12:30, 15:00. «Снежная королева».

Суббота — воскресенье, 3—11 января. Начало в 18:30. «Дядюшкин сон».

Ростовский театр кукол им. Былкова (0+).

Пятница — воскресенье, 2—11 января. Начало в 11:00, 13:00 и в 15:00. «Бременские музыканты».