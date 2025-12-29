Воронежский губернатор раскритиковал выдачу разрешений на строительство в Ямном

По словам губернатора, чиновники выдавали разрешения на строительство «направо и налево… зачастую аффилированным компаниям».
«Они там понастроили то, что есть. С высочайшей плотностью, с необеспеченными инфраструктурой жилыми комплексами», — считает губернатор.
Господин Гусев добавил, что у администрации поселения забрали полномочия по выдаче разрешений на строительство. Их уже передали на уровень района, но, если понадобится, могут отдать областным властям.
В апреле прошлого года пост главы Яменского сельского поселения покинул Станислав Стародубцев. В мае стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В конце ноября сельское поселение возглавил Евгений Никишкин.