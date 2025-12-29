Воронежский губернатор раскритиковал выдачу разрешений на строительство в Ямном

В апреле прошлого года пост главы Яменского сельского поселения покинул Станислав Стародубцев. В мае стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В конце ноября сельское поселение возглавил Евгений Никишкин.