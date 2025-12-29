Ричмонд
В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС

В России увеличили штрафы за непредоставление ходатайств в ФАС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за непредставление в Федеральную антимонопольную службу ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством, или их представление с нарушениями.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, за непредставление в ФАС таких ходатайств, нарушение порядка и сроков их подачи, а также представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, штрафы для граждан составят 30−50 тысяч рублей, для должностных лиц — 70−100 тысяч рублей, для юрлиц — 0,8−1 миллиона рублей.

Ранее размеры таких штрафов для граждан составляли 1500−2500 рублей, для должностных лиц — 15−25 тысяч рублей, для юридических лиц — 300−500 тысяч рублей.

С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за рассмотрение антимонопольным органом таких ходатайств увеличился с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. В результате прежние штрафы за непредставление ходатайств или нарушение срока и порядка их подачи были меньше, чем пошлина за их рассмотрение.

Согласно сопроводительным документам, это могло «фактически нивелировать контроль за сделками экономической концентрации».

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.