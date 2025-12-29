В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС

С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за рассмотрение антимонопольным органом таких ходатайств увеличился с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. В результате прежние штрафы за непредставление ходатайств или нарушение срока и порядка их подачи были меньше, чем пошлина за их рассмотрение.