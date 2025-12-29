Жителям Приморья напомнили о важных бытовых правилах

К слову, период новогодних праздников, как правило, сопровождается размещением в квартире традиционного атрибута — новогодней ёлки. Однако после праздников и её нужно утилизировать правильно. Об этом жителям региона напомнили специалисты Приморского экологического оператора на страницах официального телеграм-канала.