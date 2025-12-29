Жителям Приморья напомнили о важных бытовых правилах

В телеграм-канале администрации Артёмовского городского округа приморцам напомнили о правилах пользования городской системой канализации. По всей видимости, нередки случаи, когда в канализацию выкидывают что-либо не предназначенное для этого и засоряющее систему.
«Выбрасывать в систему твёрдые бытовые отходы запрещено! Нарушение правил пользования системой канализации приводит к сбоям в её работе, становится причиной засоров, затопления квартир, дома, подвала или прилегающей территории. Призываем вас быть ответственными и благоразумными», — уточняют специалисты администрации Артёма.
К слову, период новогодних праздников, как правило, сопровождается размещением в квартире традиционного атрибута — новогодней ёлки. Однако после праздников и её нужно утилизировать правильно. Об этом жителям региона напомнили специалисты Приморского экологического оператора на страницах официального телеграм-канала.
Хвойную красавицу после праздника нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов.
«Это не ТКО, сухие деревья пожароопасны. Правильный способ: самостоятельно доставить на специальный пункт приёма, либо оставить в месте, согласованном с УК/ТСЖ, не мешая вывозу мусора», — уточняют специалисты ПЭО.
Ёлки от жителей Приморья готовы принимать бесплатно с 12 января по 1 марта 2026 года. Деревья можно сдавать по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 28 (площадка № 1), с 8:00 до 20:00, ежедневно.
Важно, что ёлка должны быть без украшений, и дерево нужно будет самостоятельно выгрузить в специальный контейнер. Далее ёлки будут переработаны в щепу.
Для юридических лиц — например, управляющих компаний или ТСЖ, условия другие — приём будет платный, по договору.