Аварийные бригады Таганрогского водоканала за неделю ликвидировали 79 порывов на водоводах

За минувшую неделю специалисты Таганрогского Водоканала оперативно устранили 79 аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения города. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Работа по обеспечению бесперебойного и надежного водоснабжения города, а также по предотвращению новых аварий, будет продолжаться в плановом режиме, несмотря на праздничные дни и сокращенную рабочую неделю, — добавила она.
На этой неделе запланированы ремонтно-профилактические работы на пересечении улицы Щаденко с Центральным переулком, участке на улице Р. Люксембург у Смирновского переулка, а также в районе улицы К. Либкнехта в районе 8-го переулка. Кроме того, работы пройдут по адресу: переулок Каркасный, дом 9.
