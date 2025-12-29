Ричмонд
Аварийные бригады Таганрогского водоканала за неделю ликвидировали 79 порывов на водоводах

На этой неделе в Таганроге пройдут ремонтные работы на водоводах по четырем адресам.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю специалисты Таганрогского Водоканала оперативно устранили 79 аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения города. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

— Работа по обеспечению бесперебойного и надежного водоснабжения города, а также по предотвращению новых аварий, будет продолжаться в плановом режиме, несмотря на праздничные дни и сокращенную рабочую неделю, — добавила она.

На этой неделе запланированы ремонтно-профилактические работы на пересечении улицы Щаденко с Центральным переулком, участке на улице Р. Люксембург у Смирновского переулка, а также в районе улицы К. Либкнехта в районе 8-го переулка. Кроме того, работы пройдут по адресу: переулок Каркасный, дом 9.

