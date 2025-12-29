«Астана» рассматривает натурализацию Марина Томасова

Поводом для такого шага стали изменения в законодательстве, согласно которым финансирование иностранных спортсменов из государственного и квази-государственного бюджета запрещено.
В этой связи натурализация Томасова может стать для столичного клуба оптимальным решением.
Хорватский полузащитник выступает в чемпионате Казахстана с 2018 года и уже имеет право сменить гражданство. За время пребывания в «Астане» Томасов провёл 298 матчей во всех турнирах, отметившись 122 забитыми мячами и 113 результативными передачами.
В составе столичного клуба футболист четырежды становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок лиги и Суперкубок страны. Кроме того, в его карьере значится один матч за национальную сборную Хорватии.
До «Астаны» 38-летний Томасов играл за саудовский «Аль-Наср», хорватские «Риеку», «Хайдук» (Сплит), «Задар» и «Мюнхен 1860».
Ранее также сообщалось, что «Астана» готова рассмотреть продажу ещё одного лидера команды — атакующего полузащитника Назми Грипши.