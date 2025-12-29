«Астана» рассматривает натурализацию Марина Томасова

В этой связи натурализация Томасова может стать для столичного клуба оптимальным решением.

Хорватский полузащитник выступает в чемпионате Казахстана с 2018 года и уже имеет право сменить гражданство. За время пребывания в «Астане» Томасов провёл 298 матчей во всех турнирах, отметившись 122 забитыми мячами и 113 результативными передачами.