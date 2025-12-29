Ричмонд
Резкий обвал цен на авиабилеты в Сочи ожидается в январе

После новогодних каникул авиабилеты в Сочи и другие курорты Краснодарского края резко подешевеют — в среднем на 40%, что делает январь идеальным месяцем для бюджетного отдыха.

Источник: Новая Кубань

Об этом пишет «ТАСС», ссылаясь на данные популярного сервиса по поиску и покупке авиабилетов.

По прогнозам экспертов, средняя цена внутренних рейсов по России в январе 2026 года снизится на 23%, а зарубежных — на 29%, но именно Сочи лидирует по обвалу цен из-за спада туристического спроса после пиковых дат праздников.

Ожидается, что после Рождества и Нового года поток туристов на Черноморское побережье резко упадет, авиакомпании снизят тарифы, чтобы заполнить пассажирские кресла. Рейсы в аэропорт Адлер станут самыми выгодными среди популярных направлений Краснодарского края, опережая даже Минводы или Анапу по скидкам.