Резкий обвал цен на авиабилеты в Сочи ожидается в январе

Об этом пишет «ТАСС», ссылаясь на данные популярного сервиса по поиску и покупке авиабилетов.



По прогнозам экспертов, средняя цена внутренних рейсов по России в январе 2026 года снизится на 23%, а зарубежных — на 29%, но именно Сочи лидирует по обвалу цен из-за спада туристического спроса после пиковых дат праздников.



Ожидается, что после Рождества и Нового года поток туристов на Черноморское побережье резко упадет, авиакомпании снизят тарифы, чтобы заполнить пассажирские кресла. Рейсы в аэропорт Адлер станут самыми выгодными среди популярных направлений Краснодарского края, опережая даже Минводы или Анапу по скидкам.