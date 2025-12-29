В Казахстане отказались от посыпки дорог солью: чем ее заменили

«Отказ от соли — не эксперимент, а осознанный переход к более безопасным и технологичным решениям. Сегодня на практике уже есть материалы, которые позволяют обеспечивать требуемый уровень сцепления без разрушительного воздействия на экологию», — отмечают эксперты КаздорНИИ.