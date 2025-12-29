В Казахстане отказались от посыпки дорог солью: чем ее заменили

На сайте Министерства транспорта сообщили, что при борьбе с гололедом в пределах населенных пунктов запрещено применение соли согласно пункту 9 статьи 238 Экологического кодекса РК. Отмечено, что соль негативно влияет на почву, зеленые насаждения и городскую экосистему.
По информации экспертов из «Казахстанского дорожного научно-исследовательского института» (КаздорНИИ), в последние годы все новые материалы и технологии, применяемые в дорожной отрасли, проходят регистрацию в единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий. Эта база служит инструментом отбора и контроля качества проверенных решений.
«Сегодня в базе зарегистрировано порядка 5 отечественных противогололедных материалов, предназначенных для зимнего содержания улично-дорожной сети», — рассказали в ведомстве. Среди них есть как сухие, так и жидкие реагенты, что позволяет гибко подбирать технологии с учетом климатических и эксплуатационных условий регионов.
Зарегистрированные материалы не содержат хлоридов, что существенно снижает их воздействие на дорожную инфраструктуру, инженерные конструкции, элементы благоустройства и окружающую среду. При этом такие реагенты сохраняют функциональную эффективность, предотвращают образование гололеда и способствуют удалению снежно-ледяных отложений.
«Отказ от соли — не эксперимент, а осознанный переход к более безопасным и технологичным решениям. Сегодня на практике уже есть материалы, которые позволяют обеспечивать требуемый уровень сцепления без разрушительного воздействия на экологию», — отмечают эксперты КаздорНИИ.
Эксперты сходятся во мнении, что действующие экологические требования, обновленные технические подходы и появление альтернативных материалов формируют в Казахстане условия для поэтапного отказа от поваренной соли и перехода к более современным и безопасным решениям при зимнем содержании городских дорог.