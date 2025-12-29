Три мощных вспышки класса М произошли на Солнце 29 декабря — что ждать белорусам

Специалисты обратили внимание, что ночью 29 декабря была зафиксирована серия вспышек класса М на Солнце. Они произошли в 00.13, 01.39, 03.02. Самая сильная из них достигла уровня М4.2. Кроме того, на Солнце также произошли три обычные вспышки класса С.