Три мощных вспышки класса М произошли на Солнце 29 декабря — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты обратили внимание, что ночью 29 декабря была зафиксирована серия вспышек класса М на Солнце. Они произошли в 00.13, 01.39, 03.02. Самая сильная из них достигла уровня М4.2. Кроме того, на Солнце также произошли три обычные вспышки класса С.
Тем временем мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.
Также мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года: вырастут пенсии и пособия, поднимутся зарплаты, капремонт по новым правилам.
А вот что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Ника Кириоса в «Битве полов»: «Ему было тяжело, он был напряжен».