Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства в регионах, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на поддержку граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.
Под действие закона попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Закон наделяет судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.
В частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений.
Основание для приостановления исполнительного производства не распространяется на требования в отношении должника-организации по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.