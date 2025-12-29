Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО

Путин подписал закон о приостановке исполнительного производства в зонах КТО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства в регионах, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на поддержку граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.

Под действие закона попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Закон наделяет судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

В частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений.

Основание для приостановления исполнительного производства не распространяется на требования в отношении должника-организации по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.