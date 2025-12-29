Ричмонд
Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

Путин утвердил статус ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности на территории России или других государств в период проведения там боевых действий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается статус ветерана боевых действий для граждан, исполнявшим в соответствии с решениями органов прокуратуры РФ или СК РФ свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Также в соответствии с принятой нормой предусмотрено отнесение к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников СК, исполнявших свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.

