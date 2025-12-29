Ричмонд
В Башкирии поликлиники начнут работать со 2 января

Получить помощь врачей в поликлиниках Башкирии можно будет со 2 января. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Для экстренных обращений, профосмотров и выписки лекарства врачи будут работать 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года с 8.00 до 17.00. Вызовы будут принимать до 16.00.

Записаться к специалистам или на диспансеризацию, а также вызвать врача на дом можно через единый номер контакт-центра — 122. В первые дни нового года, 2, 3, 5, 8, 9, 10 января операторы будут принимать звонки с 8.00 до 16.00, а 6 января — с 8.00 до 15.00.

Стационары, травмпункты и служба скорой помощи будут работать круглосуточно.