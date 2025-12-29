В Башкирии поликлиники начнут работать со 2 января

Записаться к специалистам или на диспансеризацию, а также вызвать врача на дом можно через единый номер контакт-центра — 122. В первые дни нового года, 2, 3, 5, 8, 9, 10 января операторы будут принимать звонки с 8.00 до 16.00, а 6 января — с 8.00 до 15.00.