Что запрещено делать в новогодние праздники жителям Башкирии

Запускаем только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок. В радиусе 100 метров от площадки запуска не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей, линий электропередачи. Запрещается запускать петарды при сильном ветре, рядом с домами и другими постройками: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. После того как салют завершится, следует подождать хотя бы пять минут, чтобы не было риска попасть под удар несработавших зарядов. Если пиротехническое изделие не сработало, нельзя над ним наклоняться в поисках причины и пытаться нарушить его целостность.