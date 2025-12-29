Что запрещено делать в новогодние праздники жителям Башкирии

Основные риски холодного времени года связаны с пожарами, провалами техники и людей под лёд, непогодой и возможными опасностями в связи с этим на дорогах, а также запусками фейерверков. Многолетний опыт спасателей показывает, что «огненные» трагедии возникают чаще всего из-за алкогольных излишеств и детских шалостей.
«Очень надеемся, что новогодние праздники мы проведем, соблюдая безопасность. Очень важно, чтобы все службы, начиная от правоохранительных, завершая социальными, коммунальными, дорожными и здравоохранения работали эффективно и были в режиме повышенной готовности», — отметил на оперативном совещании в ЦУРе Глава Башкортостана Радий Хабиров.
По последним данным МЧС по РБ, с начала года в республике произошло 7425 пожаров. В огне погибли 191 человек, в том числе 12 детей. Получили травмы 207 человек. Это меньше, чем год назад, но за каждым случаем — трагедия. И виноваты в основном сами люди. Чтобы минимизировать количество происшествий, власти Башкирии разработали целую стратегию, закупают оборудование, бесплатно раздают пожарные извещатели, спасатели ходят по домам, раздают методички, даже батарейки меняют в минисиренах. Но человеческий фактор никто не в силах отменить.
САЛЮТ ПО ПРАВИЛАМ.
Так, в преддверии Нового года, несмотря на то, что в республике вводится специальный противопожарный режим, люди активно закупают петарды, фейерверки и салюты.
Врио начальника ГУ МЧС РФ по РБ Владимир Горин отметил, что использование пиротехники в новогодние праздники происходит повсеместно.
«Поэтому принято решение ввести запрет на использование пиротехнических изделий выше III класса. А I-III классы — это петарды, фейерверки и салюты — должны использоваться на специальных площадках, согласно инструкции. Если придерживаться правил и приобретать сертифицированный продукт, то особой опасности не будет», — сказал он.
И даже на специальной площадке необходимо соблюдать пять правил безопасности:
Запускаем только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок. В радиусе 100 метров от площадки запуска не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей, линий электропередачи. Запрещается запускать петарды при сильном ветре, рядом с домами и другими постройками: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. После того как салют завершится, следует подождать хотя бы пять минут, чтобы не было риска попасть под удар несработавших зарядов. Если пиротехническое изделие не сработало, нельзя над ним наклоняться в поисках причины и пытаться нарушить его целостность.
Хранить пиротехнические изделия нужно в сухом, недоступном для детей месте, вдалеке от горючих и легковоспламеняющихся предметов и веществ. Нельзя использовать пиротехнику с истёкшим сроком годности, с испорченной упаковкой, без инструкции по эксплуатации.
КАК ЁЛКИ И ГИРЛЯНДЫ МОГУТ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК.
Какой Новый год без ёлки и гирлянд? Многие покупают эти атрибуты праздника на маркетплейсах и в торговых лавках, даже не задумываясь, что они могут быть опасны. Владимир Горин дал несколько советов по выбору ёлок и гирлянд.
«Кто видел, как горит елка, хоть натуральная, хоть искусственная? Мгновенно, как спичка! Хватит и 30 секунд. Граждане не задумываются, где приобретают изделие, у кого. А нужно хотя бы прочитать документ о сертификации», — объяснил руководитель МЧС по РБ.
Покупая ёлку, нужно обратить внимание на её запах — едкий химический говорит об использовании токсичных материалов. Такое изделие не стоит приобретать. Устанавливать ёлку рекомендуется подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит, печи. Она не должна касаться штор, стен и потолка.
Что касается гирлянды, необходимо проверить, все ли лампочки горят, нет ли на вилке повреждений. Нежелательно, чтобы элементы гирлянды соприкасались с «дождиком» — металлизированная фольга может замкнуть проводку. Уходя из дома и ложась спасть, нельзя оставлять гирлянды включенными.
«ЭКСТРЕННЫЕ» ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ.
Что следует держать в доме в целях безопасности? Спасатели рекомендуют пожарный извещатель, огнетушитель и маску «самоспасатель».
Самый эффективный из них — извещатель. Стоит он недорого, если говорить о жизни и безопасности. Прибор можно установить в каждой комнате. «Минисирена» оповестит о задымлении громким сигналом и тем самым спасет жизни людей.
Огнетушитель поможет справиться с огнем на начальной стадии. Нужно выбирать углекислотный либо порошковый огнетушитель. Следует следить за его состоянием, проверяя исправность каждые полгода.
Маска «самоспасатель» похожа на противогаз, защищает от дыма глаза и органы дыхания. Она поможет безопасно эвакуироваться из сильно задымленного помещения. Масок нужно столько, сколько людей живёт в доме.
«ПЛЮШКИ» И «ВАТРУШКИ».
Жителям республики посоветовали выбирать только официальные места для катаний с горки, там, где нет различных препятствий, ям, кустарников, где она не заканчивается проезжей частью, и угол наклона соответствует требованиям.
Правила поведения:
Перед тем, как спускаться, осмотрите горку, пройдитесь по ней и убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие отдыхающие. Не нужно съезжать спиной или головой вперёд (на животе). Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям. Нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком — невозможно контролировать ситуацию, одной рукой удерживая ребенка, а другой — держась за ватрушку.
ТОНКИЙ ЛЁД.
Выбираясь на природу, нужно помнить, что зимой можно запросто провалиться под лед не только пешком, но и на автомобиле. Риски есть там, где лед остается тонким и промерзает неравномерно.
Что нужно знать:
лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность и под мостами; толщина льда для выхода одного человека должна быть не менее 10 см, для снегохода — 15−20 см; выезд на лед на технике запрещен, за исключением оборудованных ледовых переправ.
ДОРОГИ «НА ПАУЗЕ».
Сейчас всегда можно узнать о дорожной ситуации в регионе с помощью «экстренных» смс-оповещений и приложений. Если все же нет возможности отложить поездку, необходимо проверить, есть ли в автомобиле аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, запасное колесо, баллонный ключ, домкрат и провода пусковые. Обязательно нужно взять запасные теплые вещи и запас топлива в металлической канистре. Но дорога зимой всегда непредсказуема.
Глава Башкирии Радий Хабиров на одном из совещаний поручил четко отрабатывать ситуации с ограничениями движения на трассах. Он привел пример, как несколько лет назад в одном из регионов был инцидент на трассе, где погибли люди.
«Нужно предупреждать, отрабатывать, разворачивать пункты временного обогрева, оказывать помощь. У нас есть все возможности. Работайте внимательно», — сказал подчиненным Радий Хабиров.
В Башкирии в готовности находятся 150 пунктов обогрева, из них 117 стационарных, 31 подвижный и 2 мобильных. Время развертывания мобильного комплекса — 15 минут. Он рассчитан на одновременное нахождение в нем 20 человек. Пункт укомплектован спасательным оборудованием, медицинской кушеткой и аптечкой, печью, теплыми вещами, устройством для зарядки сотовых телефонов.
СПРАВКА «БАШИНФОРМА».
Особый противопожарный режим вводится в республике с 31 декабря по 11 января. Главная цель принимаемых мер — обеспечить безопасность жителей и снизить риски пожаров в период новогодних и рождественских праздников. За нарушение правил пожарной безопасности в этот период штрафы удваиваются.
Основные запреты: проведение массовых мероприятий на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности; разведение костров, фейерверков и любого открытого огня вне специально отведённых мест.