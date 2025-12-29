«Узсувтаминот» намекает на скорое повышение тарифов на холодную воду?

В «Узсувтаминот» заявили, что из-за того, что тарифы на воду в ряде регионов не были своевременно пересмотрены в 2023—2025 годах, ущерб от повышения цен на электроэнергию составил 128,1 млрд сумов. Источника компенсации этих убытков нет. При этом новые тарифы в Джизакской области и в Ташкенте до сих пор не утверждены.