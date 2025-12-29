«Узсувтаминот» намекает на скорое повышение тарифов на холодную воду?

В компании заявили, что регулярный пересмотр тарифов необходим для дальнейшего повышения качества услуг, а также для модернизации и развития всей системы водоснабжения. По словам представителей «Узсувтаминот», действующие тарифы не покрывают реальных затрат на обеспечение питьевой водой, что мешает обновлению инфраструктуры и поддержанию стабильного качества услуг.
Из чего складывается цена воды?
В структуре тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения учитываются все основные расходы: затраты на электроэнергию (которая за последние два года подорожала более чем в два раза), заработная плата, реагенты для очистки, текущий и капитальный ремонт, инвестиции в развитие и модернизацию, обязательства по кредитам международных финансовых институтов, налоги и другие обязательные платежи.
Интересный факт: с 1 октября 2023 года цена на электроэнергию выросла с 450 до 900 сумов, а с 1 мая 2025 года — до 1000 сумов за кВт·ч, что напрямую увеличивает себестоимость воды. Помимо этого, за последние три года число потребителей увеличилось на миллион человек, что также требует новых затрат на снабжение и расширение сетей.
Сегодня, по данным компании, стоимость одного литра питьевой воды из-под крана в среднем составляет 3,3 сума. Для сравнения: в магазинах литр воды в пластиковой бутылке стоит около 4000 сумов. Таким образом, вода из-под крана дешевле бутилированной примерно в 1200 раз, или 2800 литров питьевой воды в Ташкенте поставляются по цене 1 литра воды, купленной в магазинах.
В «Узсувтаминот» заявили, что из-за того, что тарифы на воду в ряде регионов не были своевременно пересмотрены в 2023—2025 годах, ущерб от повышения цен на электроэнергию составил 128,1 млрд сумов. Источника компенсации этих убытков нет. При этом новые тарифы в Джизакской области и в Ташкенте до сих пор не утверждены.
От редакции отметит, что официально о новом повышении тарифа пока не объявлено, но публикация «Узсувтаминот» ясно дает понять: рост цен — это вопрос времени. Остается следить за решениями правительства и надеяться, что повышение тарифов будет сопровождаться реальным улучшением качества услуг и модернизацией сетей.