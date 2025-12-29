Проект строительства Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Как писал «Ъ-Приволжье», первый камень возрождаемой мечети заложили в июле 2023 года. Каменное здание Ярмарочной мечети проекта архитектора Антона Леера построили в 1827 году указом императора Николая I. Мечеть была центром притяжения и единения российских и зарубежных мусульман, прибывших на нижегородскую ярмарку, но просуществовала до 1930-х годов.