28 новых машин получили медучреждения Иркутской области

IrkutskMedia, 29 декабря. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев передал ключи от 28 новых автомобилей руководителям 20 учреждений здравоохранения региона. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, транспорт приобретён в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели из федерального бюджета было выделено 32,8 млн рублей.
По два автомобиля получат Заларинская, Качугская, Киренская, Нукутская, Тайшетская и Иркутская районные больницы, а также Иркутская городская клиническая больница № 8 и Областная больница № 2. Остальные медучреждения — по одному автомобилю.
Глава региона подчеркнул, что сегодня были переданы 28 автомобилей, а всего за год — более 75. Он также уточнил, что важно обновлять автопарк, так как эта техника пользуется высоким спросом.
«Она не только способствует быстрому реагированию на вызовы пациентов, но и помогает руководителям медучреждений эффективно решать текущие задачи. Во время поездки с водителем я услышал его практические замечания. Мы обсудили, что с увеличением числа машин важно наладить четкую диспетчеризацию. В будущих технических заданиях будем учитывать подобные аспекты, стремясь к системе, чтобы каждый водитель понимал общую ситуацию и оперативно передавал информацию», — заявил Игорь Кобзев.
Новые автомобили марки «Лада» будут задействованы в решении широкого спектра задач: доставке пациентов в медучреждения и обратно, выезде врачей и медработников на дом, перевозке биоматериалов для лабораторных исследований, а также обеспечении лекарствами жителей удалённых территорий. Кроме того, транспорт будет использоваться для организации перевозок в рамках диспансеризации, доставки беременных на плановые обследования, а также для сопровождения несовершеннолетних и маломобильных пациентов.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов подчеркнул, что очередная поставка автомобилей является частью системной работы по укреплению материально-технической базы медицинской сферы региона.
«Особенно важно обновлять автопарк в сельской местности и отдаленных территориях. Обновление позволяет повысить доступность и оперативность медицинской помощи для десятков тысяч жителей Иркутской области», — уточнил он.
