Путин продлил документы по инвалидности для жителей новых регионов

Также продлевается на один год срок действия таких документов, действие которых истекает в период с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2025 года. Кроме этого, по 31 декабря 2026 года продлевается срок представления страхователями в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ сведений о периодах работы, дающей право на установление лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.