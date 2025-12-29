Казань новогодняя: как украсили к празднику столицу Татарстана

Столица Татарстана вошла в топ-з рейтинга крупнейших городов России с лучшим новогодним оформлением. Таковы результаты опроса жителей городов-миллионников, который провел SuperJob. Новогоднее убранство Казани оценено в 3,89 балла по пятибалльной шкале. Первое место в рейтинге заняла Москва с 4,35 баллами. Далее в списке расположился Краснодар — 4,06 балла. Столица Татарстана в рейтинге опередила Санкт-Петербург. Северная столица с 3,88 баллами заняла четвертое место. Далее следуют Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).Самые яркие кадры новогоднего убранства Казани — в нашем фоторепортаже.