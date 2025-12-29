Скончался всемирно известный ученый в области клеточной биологии Дмитрий Крысько

Скончался всемирно известный ученый в области клеточной биологии и онкоиммунологии, профессор ННГУ им. Лобачевского Дмитрий Крысько. Его не стало 20 декабря 2025 года на 51-м году жизни, рассказал ректор вуза Олег Трофимов.
Он был врачом-исследователем, профессором «Кафедры структуры и репарации клеток человека», руководителем лаборатории «Исследование гибели клеток и терапия» Гентского университета, сотрудником Института рака г. Гент в Бельгии, сыном профессора СГТУ имени Гагарина Ю. А. Вадима Крысько.
Дмитрий Крысько работал постоянно в Бельгии, но все равно продолжал сотрудничать с российским научным сообществом. Он активно развивал совместные проекты с Институтом биологии и биомедицины ННГУ и Сеченовским университетом. Как подчеркивают в Университете Лобачевского, такая коллаборация дала мощный толчок развитию отечественной онкоиммунологии.
За время сотрудничества ННГУ с профессором было опубликовано более 20 статей в ведущих международных рецензируемых журналах.
«Именно благодаря Дмитрию Вадимовичу Крысько у нашего университета появились амбиции на разработку собственного биомедицинского продукта в области онкологии. Безусловно, он был одной из ключевых фигур в научной и образовательной повестке биомедицинского направления», — подчеркнул Олег Трофимов.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Крысько.
