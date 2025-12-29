Скончался всемирно известный ученый в области клеточной биологии Дмитрий Крысько

Дмитрий Крысько работал постоянно в Бельгии, но все равно продолжал сотрудничать с российским научным сообществом. Он активно развивал совместные проекты с Институтом биологии и биомедицины ННГУ и Сеченовским университетом. Как подчеркивают в Университете Лобачевского, такая коллаборация дала мощный толчок развитию отечественной онкоиммунологии.