«Она была нашим флагом»: что пишут и говорят о Брижит Бардо

«Этим летом я имела честь пообщаться с Брижит Бардо по телефону. Она сказала мне, что так же, как и я, привержена идеям генерала Шарля де Голля. Она также попросила меня: “Когда вы делаете публичные заявления, говорите о животных”. И я каждый раз говорю о них», — заявила Мирей Матье.