«Она была нашим флагом»: что пишут и говорят о Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни 28 декабря в возрасте 91 года. На счету актрисы — около 50 фильмов, среди которых фильмы «Презрение» Жан-Люка Годара, «И Бог создал женщину» Роже Вадима, «Вива, Мария!» Луи Маля. Картину с ее участием «Истина» номинировали на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.
В 1973 году Бардо объявила об окончании актерской карьеры, после чего посвятила себя защите прав животных. Бардо неоднократно обвиняли в расизме и штрафовали за ее высказывания. Но она осталась в сердцах зрителей одной из самых ярких актрис XX века.
Как артисты, политики и общественные деятели отреагировали на смерть актрисы — в материале РБК Life.
Феномен Брижит Бардо
«Она была нашим пламенем, нашим флагом. Ее называли по инициалам. Сегодня мы хотим называть ее мадам. Она была француженкой с большой буквы», — написала газета Le Figaro.
Влияние Брижит Бардо на мировую культуру трудно переоценить. Как отмечает The Guardian, в середине прошлого века Бардо стала источником вдохновения не только для киноманов, но и для интеллектуалов и художников. «Ее влияние было настолько велико, что даже молодые Джон Леннон и Пол Маккартни требовали от своих девушек красить волосы в блонд в подражание ей», — пишет издание.
Феномен успеха актрисы вышел за рамки киноиндустрии и стал предметом размышлений лучших умов эпохи. В 1959-м философ Симона де Бовуар опубликовала свое знаменитое эссе «Брижит Бардо, или Синдром Лолиты». В нем она назвала актрису «таким же важным экспортным товаром, как и автомобиль Renault». Де Бовуар утверждала, что Роже Вадим в фильме «И Бог создал женщину» изобрел новую современную версию воплощения «вечной женственности», объединив тип подростка и роковой женщины.
«Ее высокое, стройное, мускулистое тело танцора почти мужеподобно. Но ее женственность воплощается в ее восхитительной груди, — писала Симона де Бовуар. — ББ не отягощена опытом. Она не имеет памяти, не имеет прошлого и благодаря этому неведении сохраняет совершенную невинность, которая восходит к мифологеме детства».
Бардо была настолько популярна, что в 1969 году она стала первым воплощением Марианны — символа Французской республики. Ее черты появились на скульптурах, почтовых марках и монетах, что окончательно закрепило за ней статус национального достояния.
Наследие в кинематографе
Хотя кинокарьера Бардо была относительно недолгой, ее наследие осталось огромным. Variety отмечает, что именно Бардо сделала юных, цветущих блондинок неотъемлемой частью кинематографа, особенно американского, создав контраст более зрелым образам вроде Мэрилин Монро. Страсть к молодости и женской сексуальности в кинематографе не утихает и по сей день.
«На пике своей кинематографической карьеры Бардо стала символом нации, вырвавшейся из оков буржуазной респектабельности. Ее растрепанные светлые волосы, пышная фигура и дерзкая улыбка сделали ее одной из самых известных звезд Франции, несмотря на то, что сама она боролась с депрессией», — пишет AP.
Особое место Бардо в истории кино подчеркнул Гаэтан Брюэль, президент Национального совета по кинематографии Франции (CNC). В своем заявлении он отметил, что после фильма «И Бог создал женщину» стала не просто экранным мифом, но и воплощением французской женщины для всего мира.
Реакция политиков и общественных деятелей
Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в социальных сетях, что страна скорбит по «легенде века».
«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, ставшее Марианной, — Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всеобщее сияние. Она тронула нас. Мы скорбим по легенде века», — написал французский лидер в соцсети Х.
Бывший глава правительства Габриэль Атталь также выразил свои соболезнования: «Она была той иконой, этой музой, этим лицом Франции, о котором мечтал весь мир. Великая актриса, первая личность, которая дала свои черты бюсту Марианны, смелая защитница животных, она прожила тысячу жизней — всегда с той же страстью и талантом».
Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую Бардо однажды назвала «Жанной д’Арк XXI века», написала, что актриса была исключительной благодаря своему таланту, смелости и искренности.
«Уход Брижит — огромное горе. Франция теряет исключительную женщину благодаря ее таланту, ее смелости, ее откровенности, ее красоте. Женщину, которая сделала выбор расстаться с невероятной карьерой, чтобы посвятить себя животным, которых она защищала до последнего вздоха с неиссякаемой энергией и любовью. Она была невероятной француженкой: свободной, неукротимой, цельной. Мы будем очень по ней скучать», — написала Ле Пен.
Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал Бардо «выдающимся проводником фундаментальных свобод Запада», отметив, что она решительно отстаивала собственное видение культурных и социальных ценностей.
Соболезнования коллег
Французская певица Мирей Матье в интервью ТАСС назвала Бардо своей сестрой и самой красивой женщиной Франции. «Сегодня все мы скорбим об уходе Брижит Бардо, поскольку во всем мире она олицетворяла Францию», — поделилась Матье.
Она отметила, что за свою долгую профессиональную карьеру не имела общих проектов с Бардо, но всегда восхищалась ею. «Мы обе были избраны моделями для бюста Марианны. Брижит стала первой “Марианной”, а я второй, — рассказала Матье. — Для меня она была самой красивой женщиной в мире».
«Этим летом я имела честь пообщаться с Брижит Бардо по телефону. Она сказала мне, что так же, как и я, привержена идеям генерала Шарля де Голля. Она также попросила меня: “Когда вы делаете публичные заявления, говорите о животных”. И я каждый раз говорю о них», — заявила Мирей Матье.
Матье отметила большую страсть Бардо к делу защиты животных, ради которого та пожертвовала своей кинокарьерой. «В конце разговора со мной она сказала — “до свидания, моя младшая сестра”. Я же ответила ей, что, если она позволит, я попрощаюсь с ней как со старшей сестрой», — добавила певица.
Режиссер Клод Лелуш в эфире BFMTV вспомнил слова Шарля де Голля: «Генерал сказал мне: “Франция — это я и Брижит Бардо”. По мнению Лелуша, актриса стала настоящей революцией в мире кино, потому что никогда не притворялась и всегда говорила то, что думала. “Больше всего ей нравилось не притворяться”», — добавил режиссер.
Актер Франсис Юстер сравнил ее с Мэрилин Монро, назвав обеих «самыми красивыми бриллиантами в мире». «Я уверен, что их две звезды образуют самый красивый дуэт на небесах», — сказал он.
Актер Пьер Ардити призвал не сводить ее роль только к физической красоте, подчеркнув, что она была «абсолютно потрясающей актрисой», способной на глубокое воплощение образов.
Последние полвека своей жизни Брижит Бардо посвятила спасению животных. Ингрид Ньюкирк, основательница американской организации Peta («Люди за этичное обращение с животными»), назвала ее «ангелом для животных». Телеведущий Жюльен Курбе, пообещал, что борьба за права животных продолжится в память о ней: «Мадам Бардо, спасибо, что посвятили свою жизнь тому, чтобы избавить мир от жестокого обращения с животными».