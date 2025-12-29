Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для который установлен иной срок. Согласно этим положениям, с 1 января 2027 года утратят силу действующие статьи законов о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, касающиеся перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами власти субъекта РФ.