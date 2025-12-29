Ричмонд
В Уфе по улице Менделеева выделили полосу для общественного транспорта

До нового года других водителей не будут штрафовать за их использование.

В Уфе на улице Менделеева сделали выделенную полосу для общественного транспорта на участке от «Конди» до АЗС «Башнефть» возле ипподрома «Акбузат» и в обратную сторону. Здесь установлены знаки 5.14.1.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения для оптимизации работы городских автобусов.

В управлении транспорта отметили, что пока действует переходный режим и водителей личных авто не будут штрафовать за езду по выделенным полосам. Но с января 2026 года камеры начнут фиксировать нарушения, а система — рассылать «письма счастья».

Остановка на выделенных полосах также запрещена, напомнили в ГАИ.